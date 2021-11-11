Водная стратегия разрабатывается в Азербайджане

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева разрабатывается Водная стратегия. Об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Алекперов в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов молодежи и спорта, по труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

По словам Алекперова, стратегия охватит 18-летний период: "В сфере водных ресурсов необходимо пойти на институциональные изменения. Необходимо сделать так, чтобы вопросы, связанные с водой, решались комплексно. Без комплексного подхода к вопросу проблемы на найдут своего решения".