Посла Грузии в Киеве снова вызвали в МИД Украины

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили был вызван сегодня в МИД Украины, где ему было заявлено о недопустимости применения физической силы к экс-президенту Грузии, председателю украинского исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тянут несколько охранников. Они, взяв его за ноги и за руки, несут от входной двери по лестнице и заносят в лифт, а затем пытаются пересадить в кресло-каталку, но экс-президент не дает себя "везти".

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий на встрече с послом Грузии отметил, что Украина намерена и дальше уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Саакашвили, "которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права".

Кроме того, 11 ноября украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.