Американские конгрессмены просят Байдена ввести войска в Украину

Члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США обратились с письмом к президенту Джо Байдену. Авторы послания утверждают, что Россия планирует новые вторжения на территорию Украины, настаивают на увеличении помощи Украине и призывают ввести в Украину войска США. Об этом пишет ИноСМИ.

В письме, в частности, говорится, что «в связи с недавним сосредоточением российских войск у границ Украины настоятельно призываем Вашу администрацию принять незамедлительные и срочные меры и поддержать Украину разведывательными данными и оружием... призываем... развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения».

Конгрессмены заявляют, ссылаясь на «сообщения из открытых источников», «Россия снова стягивает значительные военные силы — сухопутные войска, бронетехнику, танков и артиллерию — к рубежам Украины».

При этом члены американского Конгресса отмечают что «хотя намерения Москвы не ясны, присутствие элитной 1-й гвардейской танковой армии подтверждает опасения, что Россия планирует новые вторжения на территорию Украины».

«...Крайне важно, чтобы США выполнили свои обязательства перед ключевым партнером и увеличили смертоносную помощь Украине, дабы сдержать и отразить новое российское вторжение. Кроме того, мы настоятельно призываем Вас немедленно рассмотреть вопрос о соответствующем военном присутствии и позиции США в регионе и развернуть обмен разведданными между США и Украиной, дабы предотвратить дальнейшее обострение ситуации».