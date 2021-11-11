Орбан заявил, что Евросоюз должен поддержать Турцию

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Евросоюз оказать Турции максимальную поддержку в вопросе миграции. Об этом венгерский лидер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Мы должны помочь нашим турецким друзьям в вопросе миграции. ЕС должен максимально поддержать Турцию», - цитирует Anadolu венгерского премьера.

Орбан подчеркнул необходимость создания «защитного периметра» вокруг Европы, отметив, что континент испытывает «миграционное давление» из Средиземноморья, Западных Балкан и Беларуси. По его словам, Европе в сложившейся ситуации нужны союзники, и если такой периметр не будет установлен, она окажется в «сложном положении».