Джанни Де Бьязи опять проигрывает и снова говорит о прогрессе сборной Азербайджана

Несмотря на очередное поражение, Де Бьязи вновь заявил, что сборная Азербайджана прогрессирует и развивается.

«70 минут мы играли в меньшинстве. До третьего гола в наши ворота футболисты боролись. Первый гол привезли себе сами – отдали сопернику голевой пас. После второго гола смогли отыграть один мяч. Были хорошие моменты у Эмина Махмудова и Рустама Ахмедзаде. Думаю, что большего мы сделать не могли.

Нам нужно время. Нужно работать программно, если мы хотим чего-то серьезного добиться.

Под моим руководством сборная Азербайджана провела 19 игр. В отборочной группе были команды сильнее нас. И Люксембург сильнее нас. И та же Ирландия, которую мы могли обыграть в гостях.

Тренировать сборную – это сложно. Я отдал 101 процент своих сил. Возможно, кто-то поработал бы здесь лучше меня. Я всегда старался найти общий язык с игроками. Между победой и поражением всегда стоят какие-то мелочи.

Одно дело смотреть футбол как болельщик или журналист, другое – как тренер. Конечно, результат важен. Но завтра снова посмотрите матч. Я думаю, что в целом прогресс есть. Да, мы опять пропустили дома три гола. Это плохо. Но если брать в общем, развитие есть. Сегодня мы сделали подарки сопернику и это сказалось на результате.

Останусь ли я в сборной Азербайджана? Думаю, что после такой игры нет смысла говорить об этом. У меня контракт до конца ноября. АФФА будет обсуждать этот вопрос с моим агентом.

С Теллуром Муталлимовым об удалении пока не говорил. Это была красная карточка. Но в целом я недоволен судейством. Судья показывал нам абсурдные желтые карточки, а соперника прощал. За последний гол мы дважды играли дома с Люксембургом, и оба раза у нас были ранние удаления. Тогда удалился Махир Эмрели, а теперь - Теллур.

Мне интересно, как завершился бы матч, если бы мы сыграли в полном составе. Увы, остались в меньшинстве, и это создало нам большие трудности».