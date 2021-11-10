Уроженца Азербайджана обвиняют в смерти 500 человек в Австралии наш обзор
Родившегося в Азербайджане жителя Австралии Михаила Подгоецкого обвиняют в смерти более 500 человек. Якобы это он распространил в стране смертельный штамм COVID-19 «Дельта», сообщает haqqin.az со ссылкой на Daily Mail.
В Австралии считают, что Подгоецкий, работающий водителем лимузина, заразился от сотрудников компании FedEx, прилетевших в Сидней 9 июня.
«Дурацкий водитель лимузина виноват в том, что у нас сейчас происходит с COVID. Надеюсь, вы гордитесь тем, что вы сделали», - пишут в инстаграм Подгоецкому.
63-летний мужчина отрицает обвинения в свой адрес. «Что я сделал? Поймите, это я заразился этой ужасной болезнью. Полиция проверила, расследовала и не нашла ничего плохого в том, что я сделал. Почему вы обвиняете меня?», - возмущается Подгоецкий.
Он заявил, что в сентябре был оштрафован на 500 долларов за то, что сидел на автобусной остановке рядом с домом в восточной части Сиднея. Если не считать этого штрафа, уроженец Азербайджана был освобожден от каких-либо обвинений со стороны закона и всегда утверждал, что носил рекомендованные средства индивидуальной защиты.
«Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с COVID-19, - сказал он 7News. – Такое впечатление, что я завез в страну биологическое оружие, и меня обвиняют в этом».
Михаил убежден, что заразился вирусом в кафе Belle в Воклюзе (восточный пригород Сиднея). Он и его жена рассказали о «разрушительных последствиях, нанесенных им общественным вниманием». В течение нескольких дней после бессимптомного заражения Подгоецкий посетил несколько оживленных магазинов и закусочных на востоке города, а также торговый центр. Там он заразил одного из работников центра, который затем принес вирус на вечеринку, где было 40 человек.
В результате в течение семи дней весь город был заблокирован. Считается, что активная вакцинация в Австралии, особенно в Новом Южном Уэльсе и Виктории, резко уменьшила количество смертных случаев от «Дельты».
Число погибших от COVID-19 в Австралии составляет 1 448 человек, причем более трети из них – 538 человек – скончались, начиная с июня от «Дельты», в распространении которой жители Сиднея обвиняют Подгоецкого.