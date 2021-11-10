Родившегося в Азербайджане жителя Австралии Михаила Подгоецкого обвиняют в смерти более 500 человек. Якобы это он распространил в стране смертельный штамм COVID-19 «Дельта», сообщает haqqin . az со ссылкой на Daily Mail .

В Австралии считают, что Подгоецкий, работающий водителем лимузина, заразился от сотрудников компании FedEx, прилетевших в Сидней 9 июня.

«Дурацкий водитель лимузина виноват в том, что у нас сейчас происходит с COVID. Надеюсь, вы гордитесь тем, что вы сделали», - пишут в инстаграм Подгоецкому.

63-летний мужчина отрицает обвинения в свой адрес. «Что я сделал? Поймите, это я заразился этой ужасной болезнью. Полиция проверила, расследовала и не нашла ничего плохого в том, что я сделал. Почему вы обвиняете меня?», - возмущается Подгоецкий.

Он заявил, что в сентябре был оштрафован на 500 долларов за то, что сидел на автобусной остановке рядом с домом в восточной части Сиднея. Если не считать этого штрафа, уроженец Азербайджана был освобожден от каких-либо обвинений со стороны закона и всегда утверждал, что носил рекомендованные средства индивидуальной защиты.

«Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с COVID-19, - сказал он 7News. – Такое впечатление, что я завез в страну биологическое оружие, и меня обвиняют в этом».