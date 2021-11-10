Дагестан решил заработать на продаже баранов в Азербайджан

Дагестан планирует экспортировать около 30-35 тыс. голов овец в Азербайджан и Грузию до конца этого года. Об этом в интервью российским СМИ сообщил исполняющий обязанности вице-премьера республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, в 2019 году более 8 тыс. тонн баранины было продано только в Иран, также были поставки в Азербайджан, Грузию и другие страны. Но в последние год-полтора эта работа приостановилась.

«Сейчас планируем отгружать живое поголовье, хотим 15-20 тыс. голов отгрузить в Азербайджан и около 10 тыс. голов в Грузию», – рассказал Абдулмуслимов, добавив, что поставки запланированы на конец ноября или в декабре.

Он заверил, что продажа овец в Азербайджан и Грузию не скажется на ценах на баранину в республике. Для сдерживания роста цен принимаются меры по продовольственной безопасности, в том числе проводятся ярмарки, где сельхозпроизводители продают свою продукцию без посредников. По данным минсельхозпрода Дагестана, в республике более 4,5 млн овец.