Раньше американцев: израильский «Скорпион» поражает вражеские самолеты без ракет
Корпорация "Израильская авиакосмическая промышленность" представила семейство новых систем радиоэлектронной борьбы под названием "Скорпиус", которые способны, сканируя территорию или воздушное пространство узконаправленными лучами, обнаруживать вражеские угрозы, будь то беспилотники, корабли, радиоуправляемые ракеты или радиолокационные системы противника.
Израильский Девятый канал пишет, что после обнаружения угрозы "Скорпиус" запускает систему широкоспектрального радиэлектронного подавления, которая, по утверждению разработчиков, эффективно нарушает системы управления, связи, навигации и передачи данных в этом районе.
Особенностью "Скорпиус" является его способность обнаруживать и устранять одновременно несколько угроз различного рода на гораздо больших расстояниях, чем сейчас. Это достигается за счет беспрецедентной чувствительности приемных датчиков комплекса и мощности стробирующего сигнала.
Еще одним преимуществом инновационной израильской системы является ее адаптивность к различным условиям и средам.
Новое семейство системы РЭБ имеет пять модификаций: наземную (с индексом G), морскую (N) и воздушную (S). Последняя может работать в двух режимах — режиме "глушилки" и в режиме "самозащиты". Пятая модификация с индексом Т предназначена для обучения и тренинга.
Возможности системы Scorpius отвечают самым актуальным вызовам. Израильские специалисты считают эту разработку революционной в области радиоэлектронной борьбы, поскольку их американские коллеги находятся лишь на стадии разработки аналогичных модулей. Scorpius недавно была продана трем иностранным заказчикам, большой интерес к ней также проявляют ВВС ЦАХАЛ.