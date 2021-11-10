Раньше американцев: израильский «Скорпион» поражает вражеские самолеты без ракет

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Корпорация "Израильская авиакосмическая промышленность" представила семейство новых систем радиоэлектронной борьбы под названием "Скорпиус", которые способны, сканируя территорию или воздушное пространство узконаправленными лучами, обнаруживать вражеские угрозы, будь то беспилотники, корабли, радиоуправляемые ракеты или радиолокационные системы противника. Израильский Девятый канал пишет, что после обнаружения угрозы "Скорпиус" запускает систему широкоспектрального радиэлектронного подавления, которая, по утверждению разработчиков, эффективно нарушает системы управления, связи, навигации и передачи данных в этом районе.

Особенностью "Скорпиус" является его способность обнаруживать и устранять одновременно несколько угроз различного рода на гораздо больших расстояниях, чем сейчас. Это достигается за счет беспрецедентной чувствительности приемных датчиков комплекса и мощности стробирующего сигнала. Еще одним преимуществом инновационной израильской системы является ее адаптивность к различным условиям и средам.