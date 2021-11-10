Вот и несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, правительство ожидает двузначного роста экономики (хотя и 9% роста большой успех – ред. ). Благодаря росту производства, экспорта, инвестиций и занятости Турция продолжит развитие, разрушая планы недругов, предрекающих стране беды и кризисы.

Какая-то противоречивая ситуация складывается в экономике Турции. С одной стороны, резко падает курс нацвалюты – лиры, растет инфляция. Именитые специалисты в области экономики уже которое время предсказывают ей скорый дефолт. А с другой стороны, экономика страны, особенно ее экспорт растут невиданными темпами. Сочетание этих противоречащих друг другу факторов происходит в одной экономике одной страны. Что это – случайность или нестандартное, но умелое руководство экономикой?

- Перед лицом кризиса даже ряд развитых стран мира пошли на резкие ограничения в экономике, - заявил Эрдоган. - Но мы пошли иным путем: учли меры по защите от коронавируса и не допустили снижения объемов производства в стратегически важных отраслях. Турция завершила 2020 год увеличением ВВП на 1,8%, а в первых двух кварталах текущего года продемонстрировала рост на 7,2% и 21,7% соответственно. Уверен, что этот тренд сохранится.

Наряду с ВВП растет и экспорт, который в сентябре 2021 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 20 млрд 780 млн долларов. Возрос и импорт, но на 11,9% - до 23 млрд 328 млн долларов. А традиционно слабое звено в экономике страны дефицит внешней торговли сократился почти наполовину – с прошлогодних 4 млрд 856 млн долларов до нынешних 2 млрд 547 млн долларов. Чтобы понять, насколько высоки темпы уменьшения этого дефицита, воспользуемся методом сравнения. В целом по итогам 9 месяцев дефицит внешней торговли сократился на 14,6% - с 37 млрд 876 млн долларов до 32 млрд 351 млн долларов. Коэффициент отношения экспорта к импорту вырос с 75,8% в январе-сентябре 2020 года до 83,3% за аналогичный период 2021 года.

В то же время курс турецкой лиры скатился уже почти до 0,1 доллара, что не может не вызывать опасения. Центробанк Турции снова шокировал рынки, снизив свою учетную ставку на 200 базисных пунктов - до 16%. В ответ лира вновь рухнула до нового исторического минимума. Но центробанк обеспечил снижение ставок, требуемое президентом Эрдоганом, хотя инфляция в стране в сентябре ускорилась до 19,6% - максимума с марта 2019 года. За ослушание этого требования за последнее время не один глава Центробанка уже лишился своей должности. Поэтому вынужденно повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 14,1% до 18,4%, а по итогам 2022 года - с 7,8% до 11,8%.

Внимательное изучение экономических процессов в стране показывает, что падение курса лиры – чисто спекулятивный фактор. Инвесторы под давлением внешних факторов опасаются держать активы в лирах, конвертируя их в другие валюты. Независимая политика Анкары вызывает раздражение многих держав, в штыки принимающих каждое заявление Эрдогана. Это вызывает панику на валютном рынке страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Растет и вызванная этим инфляция.