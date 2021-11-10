В Израиле начали готовиться к худшему

В Израиле в четверг началась межведомственная деловая игра, в ходе которой чиновники различных рангов отрабатывают взаимодействие при принятии решений в случае новой вспышки заболеваемости, вызванной более заразным и смертоносным вирусом. По "легенде" игры этот вирус называется "Омегой".

Израильское издание Vesty.co.il пишет, что речь идет о масштабной подготовке к самым неблагоприятным сценариям развития эпидемической обстановки, требующей экстренных карантинных мер. Руководство игрой осуществляет премьер-министр Нафтали Беннет, а обсуждения действий и решений в рамках различных сценариев развития ситуации проходят в специально созданном в Иерусалиме ситуационном штабе.

В зависимости от предполагаемого сценарием масштаба вспышки заболеваемости, спровоцированной условным вирусом "Омега", чиновники разрабатывают протоколы решений по ограничениям в сферах туризма, авиасообщения, образования, культурной и спортивной жизни. Одновременно проверяется готовность медучреждений к новой, более масштабной волне эпидемии: уточняется их потребность в жизнеподдерживающем оборудовании, а также возможности создания дополнительных лечебных площадей и т. п.

"Так же, как возник штамм "дельта", могут появиться и другие, еще более смертоносные и заразные штаммы, способные обойти вакцину", — заявил Беннет, добавив, что "вместо того, чтобы сидеть и надеяться на лучшее, нам следует быть готовыми к любым сценариям и быть уверенными в том, что все ведомства, все больницы знают, как действовать в экстремальной эпидемической ситуации, и что ученые тщательно отслеживают каждый появляющийся в мире штамм вируса, даже малораспространенный".