Рейтинг президента США Джо Байдена падает, один за другим его преследуют провалы, которые не может объяснить и его близкое окружение. Главным провалом американской администрации стал крах стратегии противодействия российскому мега-проекту «Северный поток-2». Это стало крупнейшим экономическим провалом в международном масштабе. Но теперь американского лидера преследуют новые неприятности уже внутри страны.

Призыв Байдена инвестировать триллионы в будущее неоднозначно встречен в США. На фоне остановки печатного станка американские чиновники ищут деньги для решения этого глобального плана. А параллельно демократы левого толка проталкивают идею принуждения богатых поделиться с бедными. Дескать, владельцы крупнейших корпораций мало платят в госбюджет, что вызывает новую опасность – богачи могут попросту покинуть страну. Об этом, кстати, предупредил экс-президент Дональд Трамп, при котором налоги, наоборот, снижались. Речь идет о введении минимального сбора с сверхприбыли корпораций, которые зарабатывают больше миллиарда. Авторы законопроекта, который затронет около 200 компаний, причем, самых крупных, рассчитывают привлечь таким образом в бюджет более 300 млрд долларов за десять лет. Они будут направлены на социальную сферу и борьбу с изменением климата, к чему призвал и сам Байден. А реализация плана «исторических инвестиций в будущее», обнародованного в конце октября, потребует 1,75 трлн долларов. Но где их взять, если госдолг США достиг почти 29 трлн долларов и каждую минуту увеличивается примерно еще на 2 млн долларов?

Отметим, что при Трампе максимальный налог для корпораций был снижен до 21%. Но сегодня миллиардеры могут и вовсе не платить налоги, причем, абсолютно легально. По закону подорожание акций не считается доходом пока активы не проданы. А прибыль от ценных бумаг облагается по более низкой ставке, чем даже зарплата. Новая реформа не должна позволить корпорациям уменьшить налоговую базу, минимальная корпоративная пошлина должна быть не менее 15%.

Авторы проекта настроены серьезно, их поддерживает и сам Байден. Главный идеолог проекта - председатель Финансового комитета Сената Рон Уайден, соавторы Ангус Кинг и Элизабет Уоррен – все демократы. Но смогут ли они добиться осуществления этой идеи на практике - сказать трудно. Тут к месту припомнить, что в 1965 году общий подоходный налог от корпораций приносил около 400% ВВП, а сегодня — всего 1%. То есть миллиардеры не платили даже низкие налоги, а теперь…

По некоторым данным, владельцы ведущих корпораций за 15 лет разбогатели на более чем 400 млрд долларов, а в бюджет направили всего 13,6 млрд долларов. К примеру, основатель Amazon Джефф Безос в 2007 и 2011 годах, а Илон Маск в 2018 году вообще не платили подоходный налог. А ведь они – богатейшие люди на планете с состоянием, превышающим госбюджеты многих и даже развитых стран – 201 и 270 млрд долларов соответственно. Amazon, в частности, за три года отчиталась о прибыли в 45 млрд долларов, но благодаря льготам перечислила в бюджет всего 4,3%. В среднем же богачи платят 15,8% - меньше, чем большинство их наемных сотрудников. Компании перекладывают расходы на обычных людей.