В Грузии рассказали, куда перевезут Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могут перевезти обратно в тюрьму №12 в Рустави, где он отбывал наказание. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

По его словам, это произойдет, если экс-глава грузинского государства прекратит голодовку. "Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание", - цитирует министра Грузия Online.

Ранее в четверг Михаил Саакашвили в письменном обращении заявил, что решил учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что сделает это, если его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику.