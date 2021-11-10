Польша привела войска в наивысшую готовность

Войско польское, пограничная охрана, полиция и другие силовые структуры на границе с Беларусью находятся в состоянии наивысшей готовности, заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности», – приводит слова польского президента ТАСС.

Дуда заверил, что Польша может справиться с кризисом на границе с Беларусью. «Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой», – указал политик.

В четверг число мигрантов на границе Польши и Беларуси увеличилось до 5 тыс. человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь, четверо были госпитализированы.