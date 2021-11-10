Инара Рафикгызы, судебный репортер 01:35

В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Мовлама Шихалиева и его подручных. Haqqin.az напоминает, что вместе с Мовламом Шихалиевым, перед судом предстали бывший начальник отдела МНБ Вусал Алекперов, бывший заместитель начальника следственного Управления МНБ Ясин Мамедов и заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов. Все они обвиняются в организации получения взяток на сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, а также в вымогательстве и присвоении чужого имущества в размере свыше пяти миллионов манатов. В ходе следствия, Мовлам Шихалиев виновным себя не признавал, отвергая все обвинения и отвечая на вопросы следователей односложными «не знаю», «не видел», «не знаком», «ни у кого денег не брал».

Полковник Ясин ни в чем не признается, но... Такой же тактики придерживался и заместитель Шихалиева, Ясин Мамедов, вызывавший в МНБ бизнесменов и предпринимателей, чтобы, используя методы шантажа и запугивания, присвоить их имущество. Рассказывая об аресте бизнесмена Джахангира Мамедова, у которого бывший заместитель начальника следственного управления МНБ вымогал за освобождение 100 тысяч манатов (по нынешнему курсу 170 тысяч), Ясин Мамедов гневно отверг это обвинение, заявив, что ничего похожего не было вообще. (Судя по показаниям обвиняемых, складывается впечатление, что в банде МНБ работали только высоко порядочные чекисты с незапятнанной репутацией). Напомним, что несколько дней назад Ясин Мамедов отметился еще одним заявлением в суде, заявив, что все его действия совершались по указанию прямого начальника. В результате, у находившегося в зале суда Мовлама Шихалиева резко подскочило давления, и он потерял сознание. В своих показаниях Я.Мамедов сообщил, что за время пребывания на посту начальника Первого отдела ему было поручено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Джахангира Мамедова, обвинявшегося в контрабанде пиротехнических изделий и других бытовых принадлежностей (53-летний Дж.Мамедов покончил жизнь самоубийством 13 июля 2015 года – Прим. ред.) «Я не требовал денег за освобождение Джахангира Мамедова у его брата, Мазахира! – заявил на суде Я. Мамедов. – И я не брал у него никаких денег. Это клевета!»

МНБ задерживал и тех, кто торговал бриллиантами, и тех, кто продавал виски Напомним, что по уголовному делу, расследованному в то время Главным следственным управлением МНБ в отношении Джахангира Мамедова, Афсала Гасаналиева (который много лет проработал на высоких постах в МВД, был начальником Отделения полиции №23, начальником штаба Бакинского аэропорта, занимал другие высокие посты и в 2008 году вышел на пенсию – ред.), Орхана Абдуллаева, Сардара Исмаилова и Эльмана Мансимова были предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса Азербайджана 206.3.2 (контрабанда). Все они обвинялись в том, что, вступив в преступный сговор, ввозили из Грузии в Азербайджан в обход таможенного контроля крупные партии пиротехники и импортного алкоголя. «Следствие было завершено, решением суда Джахангир Мамедов и другие были признаны виновными и приговорены к различным наказаниям», - рассказал Я.Мамедов. При этом он отрицал, что получал деньги от родственников Орхана Абдуллаева, Сардара Исмайлова и Эльмана Мансимова, в обмен на их освобождение от уголовной ответственности. «Я не требовал и, соответственно, не брал никаких денег у отца Орхана, Эльмана Абдуллаева. Не брал никаких денег у дяди Сардара Исмаилова, Видади Салманова и его друга Вугара Манафова». «Ясин сказал моему брату Мазахиру принести 100 тысяч манатов...» Слова Ясина Мамедова противоречат свидетельским показаниям брата покойного Дж.Мамедова, Арифа, сообщившего на следствии, что в октябре 2013 года ему позвонил близкий родственник и сообщил, что Джахангир задержан и находится во внутренней тюрьме МНБ: «Дело Джахангира вел следователь Ясин Мамедов, - рассказал Ариф. - Примерно через месяц после того, как арестовали брата, Ясин Мамедов позвонил нашему младшему брату, Мазахиру, вызвал его к себе в кабинет и потребовал за освобождение нашего брата 100 тысяч манатов». По словам Арифа, брат рассказал ему обо всем, едва вышел из кабинета Ясина Мамедова. «У меня было 30 тысяч манатов, - рассказал Ариф Мамедов. - Я занял еще 20 тысяч манатов у близкого родственника. На следующей встрече Мазахир передал деньги Ясину Мамедову, который сказал, что он получил согласие руководства, и если мы добавим еще 30.000 манатов, то Джахангира освободят. На что брат ответил, что у нас есть только 50 тысяч, больше денег взять неоткуда».