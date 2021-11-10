Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева показания дал обвиняемый Намик Гаджиев, работавший начальником участка в поселке Бибиэйбат Сабаильского района. Он заявил, что по предъявленным обвинениям виновным себя не признает, поскольку всего лишь выполнял поручения начальства.

Судебный процесс по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ, а также Буньямина Исмаилова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Тахирова, Валеха Оруджева и Тахмины Ягубовой продолжается. Отметим, что на последнем судебном заседании Вугар Сафарли заявил, что безропотно исполнял все приказы и поручения экс-помощника президента Али Гасанова.

«Я выполнял свою работу в соответствии с проектной документацией, - подчеркнул Гаджиев. - Во время строительства был случай, когда мы недополучили бетон для двух блоков, о чем сообщили заказчику. Но нам ответили, что вместо паркета будет использован ламинат и, таким, образом вопрос нехватки бетона и арматуры решится сам по себе. Кроме того, по проекту нужно было установить мраморные подоконники. Однако мастера сказали, что мрамор быстро крошится, и потому установили подоконники из пластика, а мрамор использовали для отделки лифтов. Так что, никаких хищений не было».

Обвиняемый Адалят Велиев заявил, что работал директором ООО «Портос» и вообще ничего не знает:

«Меня назначили директором компании. Получал зарплату 501 манат в месяц. Ничего не знаю о строительстве дома и хищениях, я вообще не умею ни читать, ни писать латиницей».

Затем судья предоставил слово Надиру Мамедову, чей диалог в здании суда с Адалятом Велиевым перешел в спор. Когда Мамедов спросил, Велиева, кто водил его в ASAN Xidmət во время трудоустройства, тот ответил: «Вы». Тогда у Мамедова не выдержали нервы и он крикнул: «Лжешь, ты со мною никуда не ходил! Имей совесть! Человек, который давал тебе поручения, вообще не позволял тебе разговаривать со мной!..»

Судебный процесс продолжится 12 ноября.

Отметим, что Агентство по развитию медиа признано потерпевшим в рамках уголовного дела, а сам Вугар Сафарли обвиняется в незаконном присвоении средств, выделенных на строительство в Сабаильском районе Баку дома для журналистов.

Кроме того, бывшего чиновника обвиняют в присвоении крупных сумм, выделенных на развитие местных СМИ.

Распоряжением президента Ильхама Алиева в апреле 2020 года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ.