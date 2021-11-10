Boeing признал свою вину и выплатит компенсации

Как сообщает The Wall Street Journal, Boeing согласился признать ответственность за катастрофу самолета и обязался выплатить компенсации родственникам погибших в ней. В ответ родственники погибших не будут добиваться в суде штрафных санкций в отношении Boeing.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 11 марта 2019 года, когда совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби. На борту было 149 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Причиной катастрофы стал сбой новой системы коррекции маневрирования (MCAS), а также целый ряд проблем, связанных с производством, сертификацией и надзором. В январе этого года Boeing согласился заплатить $2,5 млрд, чтобы урегулировать уголовное расследование Министерства юстиции США, и признал, что его сотрудники обманывали органы технического контроля в том, что касается разработки самолетов MAX.

В соглашении Boeing признает, что «данный самолет 737 MAX находился в небезопасном состоянии, и компания не будет пытаться возложить вину на кого-то другого».