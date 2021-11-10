Однако накануне министр финансов Самир Шарифов положил конец затянувшимся дискуссиям. В частности, в ходе обсуждения на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» министр назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Более того, министр прямо заявил, что госпошлины не повышены. «Повышения госпошлин, которое могло бы сказаться на ценах на продукты питания, нет. Это беспочвенные выдумки», - осадил министр всех, кто ищет любую загвоздку, чтобы очернить деятельность правительства, выступая с популистскими заявлениями.

Предстоящие изменения госпошлин на ряд товаров и услуг в обществе встречено неоднозначно. Часть экспертного сообщества полагает, что предстоящая индексация ускорит и без того высокие темпы роста цен. В частности, депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов ранее отметил, что часть предлагаемых изменений в законодательство касается новых пошлин на продовольствие и сельхозпродукцию, что может негативно сказаться на ценах. Вместо этого в закон «О госпошлине» депутат предложил внести поправки, касающиеся взимания пошлин в других сферах, например, рекламы.

Да, в Азербайджане есть госпошлины, которые не рассматривались с 2007 года. И министр справедливо считает это неверным шагом - госпошлины необходимо периодически пересматривать. Так, сегодня госпошлины на табачные изделия и алкоголь в Азербайджане ниже, чем в других странах, что может вызвать проблемы в вопросах внешней торговли. Но правительство не повышало госпошлины, которые могли бы сказаться на ценах на продукты питания.

Шарифову пришлось убеждать депутатов конкретными цифрами. По его словам, размер госпошлин, скажем, на акцизные марки на табачные изделия (сигареты) и алкогольные напитки в Азербайджане примерно в 2 раза ниже, чем в других странах. А между тем табачные изделия не относятся к продуктам питания, и министр убежден, что возможности для повышения пошлин в этой области еще есть. То же можно сказать и об алкогольных напитках, мобильных телефонах и прочих не жизненно важных товарах и услугах.

Министр не преминул также напомнить депутатам, что тарифы на услуги населению в Азербайджане все еще ниже их себестоимости. И с этой целью вновь предусмотрено выделение субсидий ряду государственных структур. Так, для сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства в следующем году из госбюджета будет выделено 479 млн манатов. Эти многомиллионные субсидии обусловлены тем, что тарифы на услуги населению в этой сфере ниже себестоимости. Субсидии будут направлены, в частности, и в ЗАО «Бакинский метрополитен», а также в другие госструктуры.

Кстати, этой теме haqqin.az недавно посвятил статью «Кто запустил провокацию в СМИ? Никто и не думает повышать пошлины!..» с подробным анализом ситуации в этой сфере. Но отдельные эксперты и после внесения ясности в ситуацию продолжали сводить все к неправдоподобному заключению о том, что правительство решило переложить все расходы на плечи населения, которое и без того переживает нелегкие пандемийные дни.

Развивая неоднозначную тему повышения госпошлин, необходимо коснуться и тарифов на отопление. Правительство не пересмотрело тариф на отопление, напротив, из бюджетных средств будущего года 456 млн манатов будут направлены на обеспечение продовольственной безопасности, что на 11% больше прошлогоднего показателя. В то же время все поступления по госпошлине в госбюджет в следующем году составят 363,5 млн манатов.

Внимание к цифрам! Только на продовольственную безопасность государство выделяет почти на 100 млн манатов больше, чем ему принесут все поступления по госпошлинам. А теперь задумаемся: что важнее для населения страны – продбезопасность и тепло в квартирах, или сигареты с водкой! Надо ведь логично все сопоставить и совестливо подойти к сути вопроса. Так, по расчетам председателя парламентского комитета по экономическим вопросам Таира Миркишили, среднегодовая сумма госпошлины, уплачиваемая каждым гражданином, равна 35 манатов или около 0,5% от его доходов. А в некоторых странах эта сумма превышает 8%. Установленные в Азербайджане ставки госпошлин не пересматривали 15 лет, а за это время произошла инфляция, и сумма ставок упала ниже себестоимости. Некоторые эксперты утверждают, что правительство таким путем хочет еще более расширить госбюджет. Да, бюджет, безусловно, расширится, но что в этом плохого. Разве расширение бюджета будет мешать развитию Азербайджана?