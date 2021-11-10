Турция «понимает проблемы, с которыми столкнулись Польша, Литва и Латвия»

«Полностью поддерживаем своих союзников как страна, которая понимает проблемы, с которыми сталкиваются Польша, Литва и Латвия», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Турция подтверждает свою поддержку Польше, Латвии и Литве на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, говорится в заявлении МИД Турции.

«С сожалением отмечаем, что не принимаются необходимые меры в отношении незаконного проезда через белорусскую территорию граждан третьих стран на территорию наших союзников - Польши, Литвы и Латвии, а также тот факт, что беженцы пребывают в тяжелых условиях в приграничных районах», - говорится в коммюнике.

В МИД Турции назвали недопустимыми утверждения о причастности Турции, в частности турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines, к обострению миграционного кризиса у границ ЕС. «Считаем, что нападки на такую всемирно известную компанию, как Turkish Airlines, являются преднамеренными», - заявили в турецком МИД.

В ведомстве также напомнили, что Турция является страной, принявшей самое большое количество беженцев в мире за последние десять лет, и надеются, что заинтересованные стороны урегулируют возникшую проблему на основе благоразумного подхода.