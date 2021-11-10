Ассанжу и его невесте разрешили пожениться в тюрьме

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в лондонской тюрьме Белмарш, и его невеста Стелла Моррис получили разрешение пожениться в пенитенциарном учреждении. Об этом Моррис рассказала агентству Пи-эй.

Агентство приводит слова официального представителя британской пенитенциарной службы, заявившего, что запрос Ассанжа "был получен, рассмотрен и обработан руководителем тюрьмы в обычном порядке, как в случае с любым другим заключенным".

По информации газеты "Сан", австралиец и его невеста сами оплатят церемонию, которая должна быть очень скромной и пройти в присутствии всего нескольких человек. Таблоид также предполагает, что местом для венчания может стать тюремная церковь, учитывая, что Ассанж и Моррис исповедуют католицизм.

В воскресенье газета "Мейл он санди" сообщила, что Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба в связи с тем, что паре не дают пожениться.

Моррис познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году, у них есть двое детей - Макс и Габриэл. Они родились в то время, когда австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш, пока идут слушания по вопросу о его экстрадиции в США по обвинениям в раскрытии секретной информации и шпионаже.