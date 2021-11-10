США предупреждают Евросоюз: есть риск «вторжения» России в Украину

Вашингтон предупреждает союзников по Евросоюзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей, передает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции" - указано в сообщении. которое цитирует Интерфакс.

Отмечается, что такие оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами.