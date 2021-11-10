Украина поставит Турции двигатели для новых беспилотников

Украинское государственное предприятие «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о поставках производимых в Украине двигателей для беспилотников Турции. Контакт был подписан в рамках выставки SAHA Eхpo в Стамбуле, сообщает «Укринформ».

По словам технического директора компании Baykar Makina Халука Байрактара, между компаниями уже много лет налажено эффективное сотрудничество. Так, на турецкие беспилотники Akinci уже устанавливают двигатели, произведенные «Ивченко-прогресс», начато их серийное производство. Подписанное соглашение станет началом выпуска беспилотных боевых самолетов.

Украинское предприятие будет поставлять турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой AИ-322Ф. Детали сделки не разглашаются.