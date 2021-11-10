Лондон выплатит Тегерану 400 млн: за сорванный контракт 1974 года

Лондон и Тегеран достигли принципиального соглашения о выплате Ирану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($535 млн) за непоставленные в 1979 году танки. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Али Багери Кияни.

"Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", - приводит слова иранского дипломата Bloomberg.

Тегеран требует с Лондона выплаты компенсации за сорванный контракт 1974 года, в рамках которого британская компания International Military Services (IMS) обязалась поставить Ирану более одной тысячи британских танков "Чифтен". Однако из-за революции 1979 года и прихода к власти исламского духовенства Лондон разорвал контракт в одностороннем порядке.

Тяжбы длились длительное время, но в 2012 году Международный суд ООН обязал Великобританию выплатить Ирану компенсацию в 400 млн футов стерлингов. Однако, как заявили британцы, получателем средств является Минобороны Ирана, а оно находится под международными санкциями, вследствие чего Британия не может перечислить долг.