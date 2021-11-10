Китай обвинил зарубежные страны в распространении коронавируса

«Новые случаи локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зафиксированные недавно в Китае, были вызваны не связанными между собой завезенными из-за рубежа случаями». Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения страны.

Сообщается, что такой вывод был сделан на основе секвенирования вирусного генома и эпидемиологического расследования.

Комитет утверждает, что в ходе новой волны эпидемии COVID-19 было выявлено несколько цепочек передачи коронавируса. По состоянию на конец минувшей недели подтвержденные случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы в 20 административных единицах провинциального уровня.