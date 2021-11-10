Самый дорогой пейзаж Ван Гога: «Стога пшеницы» продали за $36 миллионов
Картину Винсента Ван Гога (1853-1890), захваченную нацистами в период оккупации Франции, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
#AuctionUpdate: 'Meules de blé' by Vincent van Gogh (1853-1890) achieved $35,855,000 at auction, a #WorldAuctionRecord for Van Gogh in the medium, and more than double the previous record. Our exhibition marked the first time this work has been publicly exhibited since 1905. pic.twitter.com/6klcy0FbCq— Christie's (@ChristiesInc) November 12, 2021
Пейзаж «Стога пшеницы», написанный Ван Гогом в 1888 году, был продан за $35,885 млн. За произведение голландского художника владельцы картины надеялись выручить 20-30 миллионов долларов, но итоги аукциона превзошли все их ожидания. Это позволило «Стогам пшеницы» стать самой дорогой работой Ван Гога на бумаге.
«Стога пшеницы» Ван Гог написал во время своего пребывания в Арле (юг Франции). Некоторые из написанных в этот период картин художник относил к числу своих лучших работ. После смерти Ван Гога «Стога пшеницы» унаследовал его брат Тео. Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего попало в руки нацистов в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. Местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.