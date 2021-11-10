Самый дорогой пейзаж Ван Гога: «Стога пшеницы» продали за $36 миллионов

Картину Винсента Ван Гога (1853-1890), захваченную нацистами в период оккупации Франции, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Пейзаж «Стога пшеницы», написанный Ван Гогом в 1888 году, был продан за $35,885 млн. За произведение голландского художника владельцы картины надеялись выручить 20-30 миллионов долларов, но итоги аукциона превзошли все их ожидания. Это позволило «Стогам пшеницы» стать самой дорогой работой Ван Гога на бумаге.

«Стога пшеницы» Ван Гог написал во время своего пребывания в Арле (юг Франции). Некоторые из написанных в этот период картин художник относил к числу своих лучших работ. После смерти Ван Гога «Стога пшеницы» унаследовал его брат Тео. Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего попало в руки нацистов в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. Местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.