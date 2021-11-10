В Турции задержаны курдские террористы

В рамках расследования, начатого генеральной прокуратурой города Эскишехир, сотрудники Отдела по борьбе с терроризмом при поддержке сил специальных операций Генерального штаба вооруженных сил Турции провели одновременную операцию по нескольким адресам, сообщает СNNTürk.

В ходе обысков было изъято большое количество цифровых материалов, а также несколько книг и журналов.

Задержаны четверо подозреваемых в совершении преступлений, трое из которых оказались членами террористической организации ПКК.