Коронавирус в Армении и Грузии: сохраняется высокая смертность

С момента распространения пандемии умерли 10 816 пациентов, чьи тесты на COVID показали положительный результат.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 775 826 случаев заражения.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 445. Скончались 77 человек.

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 12 ноября увеличилось на 1 309, составив 326 830 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 70 человек.