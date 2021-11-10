Ранее haqqin.az писал о кровавой разборке, произошедшей в Ереване в ночь на 11 ноября, в результате которой были расстреляны армянский экс-депутат и криминальный авторитет. Спустя сутки после бойни стали известны некоторые подробности произошедшего.

Утверждается, что первым стрельбу открыл в дальнейшем погибший криминальный авторитет Артур Казарян (по прозвищу "Канакерци Туй"), который, к слову, при жизни был одним из приближенных Никола Пашиняна. Согласно данным газеты «Факт», Туй открыл стрельбу из оружия, которое в свое время ему подарил главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян.

Сообщается, что это не первый случай, когда оружие, подаренное Араиком Арутюняном, используется в Ереване для кровавых разборок.

Ранее брат депутата национального собрания Армении Хачатур Сукиасян тоже стрелял из оружия, подаренного Арутюняном, в конфликте из-за бытовых вопросов на улице Амиряна. Тогда обошлось без жертв.

На этот раз в Армении никого не интересует причина конфликта, вопросы, которыми задаются армянские СМИ - за какие услуги Араик Арутюнян подарил криминальному авторитету оружие и что связывает премьера республики с криминальными кругами.

Предполагается, что Артур Казарян сыграл одну из ключевых ролей при избрании Никола Пашиняна на пост премьера во время внеочередных выборов в июне 2021 года.