Зеленский потребовал от Грузии соблюдать права Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса украинского президента.

Зеленский во время разговора поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Президент Украины особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Он также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Михаилу Саакашвили его матери и близким. Кроме того, учитывая состояние здоровья гражданина Украины, Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.