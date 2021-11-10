Заметив незваных гостей, девушки с низкой социальной ответственностью стали прятаться и убегать. Две азербайджанки, чтобы не попасть в руки блюстителей порядка, выпрыгнули с балкона, но далеко убежать им не удалось. Полицейские задержали 24-летнюю Айнур Э. и 24-летню Айтадж М.

В одном из публичных домов находились несколько женщин, среди которых оказались и азербайджанки.

Прыгая с балкона, девушка по имени Айнур получила перелом ноги. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, которые, оказав пострадавшей первую медицинскую помощь, доставили ее в больницу.

Проведенной проверкой было установлено, что девушки находили клиентов в социальных сетях.

Сообщается, что азербайджанки будут оштрафованы и депортированы из Турции.