Сотрудники полиции попали в аварию в Огузе, есть погибший
В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом haqqin.az сообщил главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант Махир Мансимов.
По информации, автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, врезался в дерево. В результате инцидента 26-летний Шамхал Сейидалиев скончался, а 23-летний Ибрагим Сафаров получил телесные травмы различной степени тяжести и был доставлен на машине скорой помощи в госпиталь в Баку.
Также в пресс-службе заявили, что оба сотрудника полиции в момент аварии находились при исполнении должностных обязанностей.