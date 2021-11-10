В январе-октябре 2021 года Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения обеспечило работой 68,5 тыс. безработных и ищущих работу.

В агентстве haqqin.az сообщили, что к программе самозанятости, которой предполагается охватить в этом году 16 тыс. человек, за 10 месяцев этого года привлечены 12 625 человек.

Как и в других службах занятости, создана цифровая платформа для реализации программы. Применяется электронный реестр обратившихся граждан, определен принцип очередности на основе оценивания. Также создана относящаяся к программе электронная платформа, общественности представляются документы получающих активы, фотографии и видеосъемка процесса выдачи активов.