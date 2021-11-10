В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, были пресечены попытки доставки наркотических и психотропных веществ в тюрьму и исправительное учреждение № 16. Об этом сообщили в Пенитенциарной службе.

Отмечается, что во время осмотра передачи, отправленной по почте Фаридом Мамедовым осужденному на 13 лет лишения свободы Вугару Мамедову, отбывающему наказание в Гобустанской тюрьме, было обнаружено 4 куска сахара-рафинада, в которых содержалось психотропное вещество метамфетамин общим весом 0,361 грамма и героин весом 0,653 грамма.