В Швейцарии проводят вакцинацию под гипнозом

В Швейцарии полным ходом идет национальная кампания вакцинации населения от коронавируса, сообщает Swiss Info. Жителям разных кантонов предлагают различные розыгрыши и бесплатные бонусы за вакцинацию.

Однако в кантоне Аппенцелль-Аусерроден пошли еще дальше. Там предлагают всем желающим сделать прививку под гипнозом.

Это предложение рассчитано на граждан, которые боятся игл, уколов или врачей. Процедура проходит в кабинете врача под наблюдением специалистов. Пациента вводят в состояние быстрого гипноза и делают инъекцию.