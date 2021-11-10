Икрам Нур, автор haqqin.az 12:20

С середины октября наблюдатели за конфликтом в Сирии находятся в ожидании новой военной операции ВС Турции. Обострение началось с недовольства президента Турции Реджепа Эрдогана, который после очередного нападения курдских бойцов пообещал “разобраться с ними”. Анкаре жизненно необходима буферная зона на всем протяжении сирийско-турецкой границы. Но и Вашингтон, и Москва исполнены решимости ей этого не позволить. Убедить Байдена и Путина в критической важности данного вопроса для безопасности Турции Эрдогану на данный момент не удалось — и теперь турецкая сторона думает над тем, как создать благоприятную обстановку для реализации ее планов в Сирии.

Курды из Сирийских демократических сил (SDF, аффилированных с террористической Рабочей партией Курдистана, РПК) от американской и российской позиции пребывают в восторге. Как говорит главнокомандующий SDF Мазлум Кобане, “официальные лица США, с которыми мы говорили, напомнили нам о санкциях, введенных Конгрессом против Турции. На последней встрече Эрдогана с Байденом американский президент сообщил ему, что операция против курдов не будет одобрена Вашингтоном”. Аналогичные гарантии, по его словам, SDF получили и от Москвы: «Русские также сказали нам, что у них нет никаких договоренностей с Турцией по этому поводу (проведение военной операции, - авт.). И если во время всех предыдущих операций Турции - от «Щита Евфрата» до «Источника мира» - между Анкарой и Вашингтоном и Москвой не было соглашений, которые удерживали бы Турцию от военных операций, то теперь они есть. И это не просто слова: Вашингтон продолжает накачивать Сирийские демократические силы оружием, а Москва и вовсе поступила беспрецедентно — провела с SDF совместные учения, которые, кстати, были аж трехсторонними, то есть, помимо курдских и российских военных, в них принимали участие еще и солдаты армии Асада. Демонстрация курдско-российского союза — убедительнее не придумаешь. Курды SDF красиво и убедительно разыграли карту своей эксклюзивности в деле борьбы с «Исламским государством». Мазлум Кобане утверждает, что они остаются единственной «тонкой красной линией» в противостоянии с исламистами и что только их существование является гарантией того, что ИГИЛ в Сирии не возродится. Обыватель ахает и аплодирует. А наблюдатели, хорошо осведомленные о ситуации на территориях, контролируемых SDF, иронично хмыкают.