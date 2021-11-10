Чего же ждет турецкая армия? Когда наступление? наши подробности
С середины октября наблюдатели за конфликтом в Сирии находятся в ожидании новой военной операции ВС Турции. Обострение началось с недовольства президента Турции Реджепа Эрдогана, который после очередного нападения курдских бойцов пообещал “разобраться с ними”.
Анкаре жизненно необходима буферная зона на всем протяжении сирийско-турецкой границы. Но и Вашингтон, и Москва исполнены решимости ей этого не позволить. Убедить Байдена и Путина в критической важности данного вопроса для безопасности Турции Эрдогану на данный момент не удалось — и теперь турецкая сторона думает над тем, как создать благоприятную обстановку для реализации ее планов в Сирии.
Курды из Сирийских демократических сил (SDF, аффилированных с террористической Рабочей партией Курдистана, РПК) от американской и российской позиции пребывают в восторге. Как говорит главнокомандующий SDF Мазлум Кобане, “официальные лица США, с которыми мы говорили, напомнили нам о санкциях, введенных Конгрессом против Турции. На последней встрече Эрдогана с Байденом американский президент сообщил ему, что операция против курдов не будет одобрена Вашингтоном”.
Аналогичные гарантии, по его словам, SDF получили и от Москвы: «Русские также сказали нам, что у них нет никаких договоренностей с Турцией по этому поводу (проведение военной операции, - авт.). И если во время всех предыдущих операций Турции - от «Щита Евфрата» до «Источника мира» - между Анкарой и Вашингтоном и Москвой не было соглашений, которые удерживали бы Турцию от военных операций, то теперь они есть.
И это не просто слова: Вашингтон продолжает накачивать Сирийские демократические силы оружием, а Москва и вовсе поступила беспрецедентно — провела с SDF совместные учения, которые, кстати, были аж трехсторонними, то есть, помимо курдских и российских военных, в них принимали участие еще и солдаты армии Асада. Демонстрация курдско-российского союза — убедительнее не придумаешь.
Курды SDF красиво и убедительно разыграли карту своей эксклюзивности в деле борьбы с «Исламским государством». Мазлум Кобане утверждает, что они остаются единственной «тонкой красной линией» в противостоянии с исламистами и что только их существование является гарантией того, что ИГИЛ в Сирии не возродится. Обыватель ахает и аплодирует. А наблюдатели, хорошо осведомленные о ситуации на территориях, контролируемых SDF, иронично хмыкают.
Коррупция цветет пышным цветом, мусор не вывозится месяцами, инфраструктура не ремонтируется, а люди испытывают дефицит продовольствия и воды — вот краткий перечень «достижений» курдской администрации. Ко всему прочему, она постоянно говорит о том, что намерена провести муниципальные выборы — но так их и не проводит.
А между тем местное население из арабов-суннитов все чаще протестует против их правления. И все чаще берет в руки оружие, когда курдские вербовщики приезжают в населенные пункты за новобранцами из числа арабской молодежи. Так и формируется та социальная база недовольных, которая и обеспечила несколько лет назад успех наступления ИГИЛ в этих районах.
Надежд на то, что SDF наладит на подконтрольных территориях мирную жизнь, остается все меньше. Ни финансовая помощь от США, ни российские усилия этому никак не помогают. А между тем у жителей сирийско-турецкого приграничья перед глазами пример того, как обустраивается жизнь в районах, занятых турецкими прокси: там и свет, и вода, и доступная медицинская помощь. Там царит закон и порядок, который безуспешно пытаются подорвать террористическими нападениями боевики SDF/РПК.
Именно поэтому в хвастливых заявлениях местных курдских функционеров сквозит неуверенность: «С нами Вашингтон и Москва, а потому военная операции Анкары на севере Сирии маловероятна. Но ведь речь идет об Эрдогане, а потому неизвестно, как все будет обстоять на практике».
В итоге, перенеся сроки операции в северной Сирии на начало следующего года, Анкара поступила совершенно правильно. Есть позиция России и США, которые, без оглядки на конфликт в двусторонних отношениях, договорились между собой дальнейшее продвижение Турции здесь не допустить.
А есть объективная реальность: SDF каждый день доказывает свою несостоятельность в деле государственного строительства. И недалек тот час, когда турецкую армию на севере Сирии будут встречать как освободителей, что бы ни говорили по этому поводу Москва и Вашингтон.