В Баку Хаттаб предстал перед судом
В Насиминском районном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу руководителя сайта Аzadinfo.az Махира Алекперли (Хаттаб), обвиняемого в шантаже бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиза Геюшева.
Как сообщает haqqin.az, на прошедшем под председательством судьи Азера Тагиева заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное заседание назначено на 26 ноября.
Напомним, Махир Алекперли был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана при получении взятки в размере двух тысяч манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиза Геюшева.