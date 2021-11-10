Армия Израиля заблокировала работу С-300

В ходе последней воздушной атаки в Сирии, которую приписывают Израилю, средства радиоэлектронной борьбы ЦАХАЛ вывели из строя российские системы ПВО С-300, передают российские СМИ.

Сообщается, что сам факт нарушения сирийской границы самолетами ВВС ЦАХАЛ позволял военным Башара Асада использовать полученные от России системы ПВО ЗРК С-300, которые с расстояния 60–70 км должны были поразить все 6 истребителей F-15.

Однако неизвестный комплекс радиоэлектронной борьбы блокировал работу комплексов С-300, и огонь по атакующим самолетам так и не был открыт.