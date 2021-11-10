Слова Эрдогана вызвали панику в Греции ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ответил на обвинения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в адрес Турции в отношении иммигрантов.
«Утверждения о том, что миграционный кризис у границ Евросоюза вызван Турцией, являются не чем иным, как проявлением неблагодарности. Я не знаю, что сделает Греция, если мы откроем ворота», - заявил лидер Турции.
Слова Эрдогана вызвали тревогу в греческой прессе, которая спешно в панике опубликовала цитату Эрдогана в заголовках своих новостей.
Турецкий лидер также обвинил Грецию в жестоком обращении с беженцами. «Греция - это та страна, которая протыкала шлюпки с беженцами, обрекая их на гибель. Мы располагаем доказательствами этого», – сказал президент Эрдоган.
А премьер-министр Венгрии, в свою очередь, призвал Европейский Союз оказать Турции максимальную поддержку в вопросе миграции.