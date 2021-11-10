Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ответил на обвинения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в адрес Турции в отношении иммигрантов.

«Утверждения о том, что миграционный кризис у границ Евросоюза вызван Турцией, являются не чем иным, как проявлением неблагодарности. Я не знаю, что сделает Греция, если мы откроем ворота», - заявил лидер Турции.

Слова Эрдогана вызвали тревогу в греческой прессе, которая спешно в панике опубликовала цитату Эрдогана в заголовках своих новостей.