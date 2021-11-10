Сумгаитский технопарк подарил Минобороны грузовик и прицеп для перевозки военной техники
По случаю Дня Победы - 8 Ноября группа компаний «Сумгаитский технопарк» подарила Министерству обороны Азербайджана грузовик и прицеп собственного производства.
Грузоподъемность прицепа составляет до 50 тонн, предназначен он для перевозки колесной, гусеничной бронетехники, весит 13 тонн, длина его 15,45 м, ширина - 3,4 м, расстояние от земли до платформы - 1,14 м.
Группа компаний «СТП» всегда поддерживает государство и армию Азербайджана. При необходимости компания приходит на помощь министерству с оборудованием, обеспечивающем производство различной продукции, и штатом специалистов, которые могут подготовить решения в соответствии с пожеланиями заказчика. Компания неоднократно делилась с Минобороны своими техническими знаниями и опытом, готова делиться ими и в будущем.
Группа компаний «СТП» - первый технопарк в регионе, включающий более 30 производственных участков, кабельное, электрическое оборудование, алюминиевые и медные профили, сэндвич-панели, полимерные трубы, прецизионную механическую обработку, сварку, тяжелое машиностроение, горячее оцинкование, шлифовку и окраску, металлургию и производство технических газов. Предлагаемые компанией высококачественные продукты и услуги направлены на сокращение импорта в таких областях, как нефть и газ, энергетика, строительство и сельское хозяйство.