Али Асадов заявил странам СНГ: Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией

«Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения с Арменией с признанием территориальной целостности двух государств в рамках границ, признанных на международном уровне. Азербайджан также выступает за начало работ по делимитации и демаркации границ», - заявил Асадов, отметив, что миротворческие усилия РФ и совместного российско-турецкого Мониторингового центра «несомненно служат укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе».

Премьер-министр добавил, что Азербайджан является сторонником разблокирования транспортных коммуникаций в регионе: «От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и другие страны региона. Разблокировка транспортных коммуникаций играет важную роль для дальнейшего развития экономических отношений не только в регионе Южного Кавказа, но и в целом на пространстве СНГ».

Он отметил, что Азербайджан исходит из того, что конфликт с Арменией остался в прошлом, подчеркнув, что Баку выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией в рамках норм международного права. «Азербайджан никогда не претендовал на чужие территории, но и пяди своей земли никому не отдаст», - заявил премьер.

Одной из важных задач, стоящих перед страной, А.Асадов назвал безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли.

«В 2021 году на восстановительные работы в Карабахе было затрачено $1,3 млрд государственных средств, в 2022 году в госбюджете также запланированы расходы в таком же размере на эти цели», - отметил он.

А одной из основных проблем, мешающих восстановлению освобожденных территорий, как отметил глава правительства, являются минные поля: «На сегодня от мин очищено 20 тыс. га территории. Точность минных карт по трем районам, которые предоставила Армения Азербайджану, составляет менее 25%. На сегодня на минных полях подорвались 167 граждан Азербайджана, из которых свыше 30 погибли».