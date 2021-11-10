Завтра осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в столице и на полуострове составит ночью 6-8°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков, местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.