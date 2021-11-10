В Стамбуле президенты стран Тюркского совета открыли новое здание организации ВИДЕО
12 ноября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает АзерТАдж.
В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.
Главы государств и правительств подняли перед зданием государственные флаги своих стран и перерезали ленту, символизирующую открытие нового здания секретариата.