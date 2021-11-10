На польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис.

Тысячи мигрантов желают перебраться в страны ЕС. Из-за наступивших холодов выходцы из стран Ближнего Востока вынуждены разжигать костры, чтобы согреться.

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как один из курдских мигрантов разжигает костёр с помощью страниц своего иракского паспорта.

В случае попадания в ЕС он сможет выдать себя за гражданина другой страны (например, Сирии) и повысить шансы на получение убежища.