Гарибашвили Зеленскому: вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо, передает «Спутник-Грузия».
Он отметил, что Саакашвили, как и другие грузинские заключенные, находится под мониторингом, и ему оказывают соответствующую медицинскую услугу в круглосуточном режиме.
По словам главы правительства, гражданину Украины Михаилу Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.
Премьер Грузии также оценил действия экс-президента как провокационные, деструктивные и содержащие угрозу для стабильности страны.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Ираклием Гарибашвили поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Зеленский также особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.