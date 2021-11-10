Турчанку зарезали самурайским мечом
В Турции 28-летнюю Башак Дженгизубили зарезали 9 ноября вечером самурайским мечом на улице в Стамбуле, передает турецкая газета Hurriyet Daily News.
На неё напал 27-летний студент Джан Гектуг Боз, который нанёс девушке удары самурайским мечом длиной 75 см. Дженгиз была тяжело ранена и срочно доставлена в больницу, где скончалась от полученных ранений.
Убийца был опознан по записям камер наружного наблюдения.
Согласно сообщению, Боз признался, что решил убить именно женщину, так как опасался, что мужчина может оказать ему сопротивление. Соседи убийцы отметили его странное поведение и заявили, что ранее он угрожал ребёнку, показывая свой меч.
Отмечается, что в прошлом Боз лечился в больнице из-за употребления наркотиков и получал психологическую поддержку в течение пяти лет. Однако, по данным следствия, последние три года он не консультировался ни с одним врачом.