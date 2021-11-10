Турчанку зарезали самурайским мечом

На неё напал 27-летний студент Джан Гектуг Боз, который нанёс девушке удары самурайским мечом длиной 75 см. Дженгиз была тяжело ранена и срочно доставлена в больницу, где скончалась от полученных ранений.

Согласно сообщению, Боз признался, что решил убить именно женщину, так как опасался, что мужчина может оказать ему сопротивление. Соседи убийцы отметили его странное поведение и заявили, что ранее он угрожал ребёнку, показывая свой меч.

Отмечается, что в прошлом Боз лечился в больнице из-за употребления наркотиков и получал психологическую поддержку в течение пяти лет. Однако, по данным следствия, последние три года он не консультировался ни с одним врачом.