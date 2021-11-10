Кремль прокомментировал угрозу Лукашенко «закрыть газ Европе»
«Россия была и будет страной, выполняющей обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и контрактным обязательствам». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа через газопровод Ямал–Европа.
Песков отметил, что надежность России как поставщика не подлежит сомнению.
По его словам, заявление Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлем.
«В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», - отметил Песков.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к западным странам, пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, если они "будут грозить стране новыми санкциями и закрытием границ".