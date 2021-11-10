Кремль прокомментировал угрозу Лукашенко «закрыть газ Европе»

«Россия была и будет страной, выполняющей обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и контрактным обязательствам». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа через газопровод Ямал–Европа.

Песков отметил, что надежность России как поставщика не подлежит сомнению.