В Казани российские правоохранители задержали «гюленистов». Спецназ МВД задержал профессора Казанского национального исследовательского технологического университета за организацию запрещённой в РФ экстремистской ячейки "Нурджулар".

По информации телеграм-канала Mash, 36-летний Дмитрий (имя изменено) агитировал студентов с 2019 года — приглашал их к себе домой на тайные встречи, где проповедовал радикальный ислам. В этом ему помогали еще два сторонника идей Фетуллаха Гюлена - некие Юсупов и Пашаев.

Юношей отбирали по одному критерию: они должны быть из мусульманских семей. На "встречах" Дмитрий со своими подельниками психологически обрабатывали студентов и внедряли в их сознание ценности секты. Во время обысков в доме профессора силовики нашли запрещённую в России литературу (36 книг), рукописи лекций Саида Нурси, пять мобильных телефонов, два ноутбука, видео- и аудионосители.

Отметим, что в России «Нурджулар» Фетхуллаха Гюлена обосновалась в середине девяностых годов. За эти годы ей удалось открыть на территории России более 30 спецшкол, одно университетское отделение, три языковых курса при различных институтах. В дальнейшем они были закрыты или перепрофилированы Минобрнауки РФ по причине их несоответствия системе образования России.

По мнению ФСБ России, «Нурджулар» Гюлена занимается сбором информации в политической, экономической, межконфессиональной и других сферах в регионах и государствах, где проживают тюркоязычные народы, использует методы конспирации, осуществляет внедрение и дальнейшее продвижение своих последователей в органы власти и управления в других государствах.