В Кремле заявили, что Россия ни для кого не представляет угрозы

Россия не представляет ни для кого угрозы, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о планировании Россией вторжения на территорию Украины.

Он отметил, что подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности.

"Россия ни для кого не представляет угрозы", - подчеркнул Песков.