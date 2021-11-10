Великобритания направила в Азербайджан еще одного специалиста для оказания помощи в разминировании освобожденных территорий. Об этом в своем Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Еще один специалист по разминированию из Великобритании приступил к работе для оказания помощи ANAMA", - отметил дипломат.

Напомним, ранее Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов в качестве помощи в разминировании Карабаха.

А до этого Соединённое Королевство выделило 1 млн фунтов Международному комитету Красного Креста для помощи пострадавшим в результате прошлогодней войны в Карабахе.