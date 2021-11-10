Новая помощь Азербайджану от Великобритании фото
Великобритания направила в Азербайджан еще одного специалиста для оказания помощи в разминировании освобожденных территорий. Об этом в своем Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Еще один специалист по разминированию из Великобритании приступил к работе для оказания помощи ANAMA", - отметил дипломат.
Напомним, ранее Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов в качестве помощи в разминировании Карабаха.
А до этого Соединённое Королевство выделило 1 млн фунтов Международному комитету Красного Креста для помощи пострадавшим в результате прошлогодней войны в Карабахе.
Britaniyadan minalardan təmizləmə üzrə daha bir mütəxəssisimiz ANAMA-ya dəstək üçün işə başlayıb. 🇬🇧🤝🇦🇿 pic.twitter.com/9rLphJgyKS— James Sharp (@JamesSharpFCDO) November 12, 2021