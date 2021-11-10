«Муганбанк» помог еще десяти малообеспеченным гражданам
ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.
В связи с этим «Муганбанк» продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите. Среди очередных 10 граждан, которым оказана поддержка, предприниматели, управляющие цехом по ремонту шин, службой доставки, дизайнеры, автоэлектрики, представители других видов деятельности.
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.