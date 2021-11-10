«Муганбанк» помог еще десяти малообеспеченным гражданам

ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

В связи с этим «Муганбанк» продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите. Среди очередных 10 граждан, которым оказана поддержка, предприниматели, управляющие цехом по ремонту шин, службой доставки, дизайнеры, автоэлектрики, представители других видов деятельности.