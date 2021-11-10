Освобождены $3,5 млрд замороженных активов Ирана

Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Али Надери заявил, что недавно были разморожены активы Ирана на сумму более 3,5 млрд долларов, заблокированные в другой стране.

"Менее чем через 100 дней после инаугурации администрации президента Ибрагима Раиси Исламская Республика получила доступ к своим активам на сумму более 3,5 миллиарда долларов, которые были заморожены в другой стране" - отметил Надери в своем Twitter, пишет агентство ИРНА.

По его словам, значительная часть этих активов переводится в торговый сектор Ирана.