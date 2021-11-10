Освобождены $3,5 млрд замороженных активов Ирана
Управляющий директор Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА) Али Надери заявил, что недавно были разморожены активы Ирана на сумму более 3,5 млрд долларов, заблокированные в другой стране.
"Менее чем через 100 дней после инаугурации администрации президента Ибрагима Раиси Исламская Республика получила доступ к своим активам на сумму более 3,5 миллиарда долларов, которые были заморожены в другой стране" - отметил Надери в своем Twitter, пишет агентство ИРНА.
По его словам, значительная часть этих активов переводится в торговый сектор Ирана.
کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.— علی نادری (@naderitwt) November 11, 2021
Отмечается, что после введения в последние годы антииранских санкций США несколько миллиардов долларов иранских активов были заморожены в банках и финансовых институтах других стран. В последние годы иранские официальные лица пытаются разблокировать активы страны путем консультаций с Южной Кореей, Японией, Ираком и Оманом.